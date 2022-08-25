الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسانطلقت مساء اليوم النسخة الثانية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي على مدى 10 أيام، ويستمران حتى 3 سبتمبر المقبل.ويستضيف المزاد في نسخته الثانية أكثر من ٤٠ مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من ١٧ دولة من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبر مزاد للصقور على مستوى العالم.وسجّل المزاد في ليلته الأولى حصيلة مبيعات بلغت ٨٨ ألف ريال، لقاء ثلاثة صقور جميعها فرخ حر من حر لمزرعة BM Falcon، وقد بِيع الصقر الأول بمبلغ ٢٢ ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بمبلغ ٢٥ ألف ريال، وجاء ختام الليلة الأولى مثيراً مع الصقر الثالث وبيعه بمبلغ ٤١ ألف ريال.ويوفر المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.// انتهى //22:28ت م0196