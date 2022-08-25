الرس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسشهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الرس، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ضبط حيازة وعرض المنشأة التابعة له منتجات غذائية منتهية الصلاحية .ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالقصيم المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حاثة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.// انتهى //23:17ت م0199