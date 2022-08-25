الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على نظيره البحريني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي النجمة البحريني، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.وسجل هدف المباراة اللاعب صالح الرحماني في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.يُذكر أن المنطقة الشرقية ستستضيف المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا خلال الفترة من 10 - 18 سبتمبر القادم، وتضم الأخضر السعودي بجانب منتخبات الصين، ميانمار، المالديف وأوزبكستان.// انتهى //23:31ت م0200