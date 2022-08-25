الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساستهل فريق الهلال - اليوم - حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري روشن السعودي الذي توج به في المواسم الثلاثة الأخيرة بالفوز بهدفين مقابل لاشيء، على مستضيفه الخليج في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.وافتتح الهلال التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه أوديون إيجالو في الدقيقة 3، قبل أن يضيف زميله موسى ماريجا الهدف الثاني في الدقيقة 25.وبهذه النتيجة حصل الهلال على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الجديد.// انتهى //23:34ت م0201