الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسخسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة من نظيره النيوزلندي 80 - 65، في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام في أولى مبارياته في النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.وشهدت الفترة الأولى تفوق للمنتخب النيوزلندي وتقدم ٢٧-١٩، واستمر تفوقه في الفترة الثانية وتقدم 55 - 25 ، وفي الفترة الثالثة نجح لاعبو المنتخب السعودي من تقليص الفارق إلى ١٥ نقطة وينهى المنتخب النيوزلندي الفترة لصالحه ٦٤-٤٩ ،وفي مجريات الفترة الرابعة شهد المنتخب السعودي تحسن في الأداء إلى أن فارق الطول والبنية الجسمانية كان له دور في إنهاء المنتخب النيوزلندي اللقاء لصالحه.// انتهى //23:53ت م0203