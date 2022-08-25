الباحة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والعقيق , والقرى , والمندق , والمخواة , وغامد الزناد , وقلوة , والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ،والخلب , والفرشة, وشهبة , والشوق, وذي عين , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .// انتهى //23:53ت م0204