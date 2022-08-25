عام / أمطار على منطقة الباحة
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
الباحة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والعقيق , والقرى , والمندق , والمخواة , وغامد الزناد , وقلوة , والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ،والخلب , والفرشة, وشهبة , والشوق, وذي عين , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.
جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .
// انتهى //
23:53ت م
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