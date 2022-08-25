اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1444/1/28 هـ الموافق 2022/08/26 م واس
نيويورك 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس ، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 322.55 نقطة، بما يعادل 0.98%, ليغلق عند 33291.78 نقطة ، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 207.74 نقاط أو 1.67%, ليغلق عند 12639.27 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 58.35 نقطة أو 1.41%, ليغلق عند 4199.12 نقطة.
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