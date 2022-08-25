نيويورك 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس ، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 322.55 نقطة، بما يعادل 0.98%, ليغلق عند 33291.78 نقطة ، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 207.74 نقاط أو 1.67%, ليغلق عند 12639.27 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 58.35 نقطة أو 1.41%, ليغلق عند 4199.12 نقطة.‏// انتهى //00:01ت م0001