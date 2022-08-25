الطائف 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية في محافظة الطائف، والذي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى 3 أيام، بمشاركة عدد من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة تسعى في كل عام لاستفادة المزارعين من الخدمات التي تقدمها القافلة والتي تسعى لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.وأشار الغامدي إلى أن القافلة الإرشادية تشمل عدة أركان ، منها عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل بالإضافة لورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، كما تشمل أركانها المختبر الزراعي المتنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين ، و ركن الهدايا التذكارية، والشاشات المتحركة لتقديم عروض الأفلام الزراعية والإرشادية للزوار من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، إضافة إلى الديوانية التي تتكون من مجلس متنقل لاستقبال المسؤولين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين لتقديم برامج إرشادية زراعية .ويشمل المعرض المرئي على كرفان تعريفي للزوار يتم من خلاله عرض بعض العينات الزراعية ومجسمات للحشرات وبعض الصناعات التعريفية، حيث يتم توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة عن الحشرات التى تصيب النباتات و أصناف البذور في المملكة.// انتهى //00:30ت م0002