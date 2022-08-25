الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، إطلاق مشروع جديد لجريندايزر تحت مسمى PROJECT G بالشراكة مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين، من ضمنها شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق "جريندايزر"، بحضور نخبة من رواد عالم الأنميشن والمانجا العالميين، وذلك في موسم الجيمرز بالبوليفارد في مدينة الرياض.وتزامناُ مع الحدث أعلنت مانجا للإنتاج بأن الفرصة ستتاح للجمهور والمواهب العربية والعالمية للإسهام في هذه الشراكة، حيث ستطلق مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ "اليوفو" من عالم جريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، مما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني بالإضافة لإتاحتها فرصة الفوز بجائزة نقدية لأول ثلاثة فائزين.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري في تصريح لـ "واس" أن - جريندايزر - شخصية مهمه ألهمت الأجيال على مدى عقود في مختلف أنحاء العالم وكون الشركاء باليابان اختاروا شركة مانجا التابعة لمؤسسة مسك ليس تقديرا لنا فحسب، بل هو تقدير للشباب السعودي وطموحهم وقدراتهم، واختيار المملكة والرياض تحديداً للإعلان العالمي المهم الذي سيصل لليابان و مختلف الدول ليس إلا دليلاً على قوة ومكانة المملكة الثقافية والإبداعية، معرباً عن سعادته بإعلان هذه الشراكة غير المسبوقة مع اليابان، مبيناً حرصهم من خلال المسابقة على إعطاء الفرصة للمواهب العربية والعالمية للمشاركة بإبداعاتهم في هذا المشروع.ومن جانبه أوضح مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانجا للإنتاج المهندس عبد العزيز النغموش، أن هذه الشراكة دليل على الثقة بالشباب السعودي وإمكانياتهم في مجال التوزيع والتسويق والإنتاج العالمي أيضاً سيتوج هذا التعاون بإشراك المواهب السعودية التي أثبتت أنها قادرة على الدخول والمنافسة عالمياً.يذكر أن سلسلة الخيال العلمي "جريندايزر" انطلق منذ الخامس من أكتوبر عام 1975 واستمر لمدة 74 حلقة، وعرض المسلسل في بداية الثمانينات في المحطات التلفزيونية العربية، ولاقى نجاحاً هائلاً في الوطن العربي، من حيث المشاهدات، وتعد الدبلجة من أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية.// انتهى //00:31ت م0003