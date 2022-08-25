الطائف 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه أمس، مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي وج.واستمع سموه لنبذة عن أنشطة محافظة الطائف الرياضية، ونادي وج وفعالياته المختلفة في المجال الرياضي، مؤكداً سموه بأن المحافظة تزخر باللاعبين المتميزين واللاعبات في جميع الألعاب الرياضية، الذين سيسهمون في تقديم أفضل المستويات والأداء الرياضي، وتحقيق مزيدٍ من البطولات الرياضية للمحافظة.ونوه سمو محافظ الطائف بالدور الكبير للأندية الرياضية بالمحافظة، وللرياضة بالمملكة التي تجد كل الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - في تعزيز أعمال الأندية السعودية على مستوى المملكة، متمنيًا لنادي وج كل التوفيق من خلال مشاركاتهم، وأن تواصل أندية الطائف مسيرة الإنجازات الرياضية على جميع الأصعدة والمجالات .من جهته عبر مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف، ورئيس مجلس إدارة نادي وج باسم جميع الرياضيين في المحافظة، عن خالص الشكر والتقدير لسموه على الاهتمام والمتابعة التي يقدمها لرياضة الطائف بكافة مجالاتها.// انتهى //00:31ت م0004