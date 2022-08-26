جدة 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساستضافت جمعية الثقافة والفنون بجدة - اليوم - العرض المسرحي لفرقة مسرح الطائف بعنوان "ساكن متحرك" بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالطائف، بهدف احتضان الإبداع الفني واكتشاف المواهب في مجال التأليف والإخراج والاهتمام بإثراء الفن المسرحي بمختلف مدارسه.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، أن المسرحية تجسّد التعاون الوثيق مع جمعية الطائف لدعم مسيرة الحراك الثقافي في الفن المسرحي، وإحياء دور المسرح في معالجة الكثير من النواحي الاجتماعية، والسلوكيات المختلفة بصورة درامية فنية عميقة.// انتهى //02:14ت م0008