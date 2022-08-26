مكة المكرمة 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساعتمد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, إطلاق المسابقة القرآنية الإثرائية بالمسجد الحرام التي تشرف عليها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية, وذلك تحفيزًا للتنافس الشريف بين طلاب الحلقات القرآنية والتي تقيمها الرئاسة في رحاب البيت العتيق.وحثّ معاليه طلبة حلقات القرآن الكريم بالمسجد الحرام على بذل المزيد من الجهد في سبيل العلم واكتسابه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجميع في هذه المسابقة نالوا عظيم الشرف من خلال استثمار أوقاتهم في حفظ القرآن الكريم وتدبّر معانيه، مبيناً أن الفوز الأكبر الذي يحظى به حافظُ القرآن هو ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (يقالُ لصاحِبِ القرآنِ اقرَأ وارقَ ورتِّل كما كُنتَ ترتِّلُ في الدُّنيا فإنَّ منزلتَكَ عندَ آخرِ آيةٍ تقرؤُها).// انتهى //07:48ت م0013