القاهرة 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسالة الخطية التي تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس جنوب السودان سلفا كير، وتضمنت تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جنوب السودان.وركزت على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.وعرجت صحف الجمعة على الأوضاع في الأراضي الليبية، لافتة إلى مطالبة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بتسليم السلطة.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى إعراب الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء تجدد القتال في شمال إثيوبيا، ودعوتها الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى مضاعفة الجهود لتحقيق وقف دائما لإطلاق النار دون شروط مسبقة.// انتهى //09:07ت م0015