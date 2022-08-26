إسلام آباد 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف المملكة العربية السعودية الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها.واهتمت بإعلان الحكومة الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد، ومناشدتها المجتمع الدولي للمساعدة في جهود إغاثة المتضررين من الفيضانات.وأخبرت عن انقطاع إقليم بلوشستان عن شبكة الطرق وسكك الحديد، ومعظم مناطق إقليم السند عن باقي أجزاء باكستان بسبب الفيضانات التي أثرت أيضاً على خدمة الاتصالات وخطوط الإمدادات.وتناولت صحف الجمعة متفرقات منها تعرض شخص في إيطاليا لفيروس كورونا وعدوى جدري القردة في نفس الوقت، وقلق دول المنطقة من صعود نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.// انتهى //11:30ت م0017