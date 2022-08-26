تونس 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس برئيس جمهورية القمر عثمان غزالي، الذي يزور تونس حاليًا للمشاركة في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا التي تبدأ غدا بالعاصمة تونس، حيث بحث معه العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.وتناقلت صحف الجمعة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر إنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيف حول الاستعمار وحرب الاستقلال.ليبيا كتبت عن توجيه رئيس حكومة الاستقرار في ليبيا، فتحي باشاغا، رسالة مفتوحة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وطالبه بتسليم السلطة، ووصفه بالرئيس السابق.وتطرقت في شأن منفصل إلى كشف خريطة نشرتها إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الصينية، أن الجفاف يضرب نصف أراضي الصين الشاسعة بدرجات متفاوتة، وقالت إنه منذ بداية تسجيل بيانات الأرصاد الجوية في عام 1961، لم تشهد الصين مثل هذا الصيف الحار، وهو وضع غير مسبوق في مدة موجة الحر ومداها.// انتهى //12:25ت م0018