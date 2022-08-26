الرباط 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالبيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المغربي مع نظيرته الألمانية بالرباط أمس، واتفاقهما على تعزيز التعاون الثلاثي المغربي الألماني في أفريقيا، وتنسيق المواقف في عدة قضايا دولية.كما تطرقت إلى إعلان وزارة الصحة المغربية عن رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في البلاد، وهي حالة وافدة لمواطن أجنبي ولا تدعو للقلق.وتطرقت صحف الرباط إلى استئناف المعارك في شمال إثيوبيا على المناطق الحدودية لإقليم تيغراي بعد خمسة أشهر من الهدنة، ونقلت دعوة واشنطن إلى تسريع المفاوضات بين الأطراف المتصارعة من أجل وقف إطلاق النار.وتناقلت الصحف إعلان الجيش الأمريكي أن غاراته في سوريا، جاءت ردا على قصف صاروخي استهدف قواته في شرق البلاد.ونشرت صحف المغرب إعلان سويسرا على غرار الدول الأوروبية الأخرى، عزمها على خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 بالمائة خلال الشتاء المقبل، وذلك في ظل النقص الحاصل في التزود بالمواد الطاقية.كما لفتت الصحف إلى تخطي أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي عتبة ال 300 اورو للميغاواط ساعة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي.// انتهى //12:26ت م0019