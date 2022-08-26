بريدة 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساستقطبت الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتراثية والفنون الشعبية بمهرجان بريدة للتمور، شرائح المجتمع بمشاركة هيئة فنون الطهي، وأكثر من 50 أسرة منتجة وحرفية ورائدة عمل، وذلك بمركز الحائط ببريدة.حيث يقدم المهرجان المقام بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بإشراف إمارة منطقة القصيم وشراكة استراتيجية مع هيئة فنون الطهي للزوار مبادرة عام القهوة السعودية 2022م الذي يتيح للزائر فرصة التعرف على القهوة السعودية، وتذوقها بحسب الطريقة التقليدية، ويستعرض للزوار منتجات المزارعين وطرق الزراعة والري والحصاد وجني المحصول والتي يقدمها مزارعون متخصصون في هذا المجال.كما تقدم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال العديد من الأكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي العريق، كما يُطلع المهرجان الزوار والمهتمين على جميع أنواع التمور التي تتجاوز 45 صنفاً من التمور وعلى مشتقاتها وصناعاتها التحويلية .يُذكر أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على التراث السعودي وترسيخ ثقافته المتوارثة، إلى جانب تطوير تجربة ثقافية فريدة للسيّاح والزوّار، وتمكين وتشجيع القطاع الثقافي السعودي على كافة الأصعدة .// انتهى //12:27ت م0020