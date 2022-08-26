الدمام 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستشهد المراكز التجارية والمكتبات والقرطاسيات في مدن وقرى ومحافظات المنطقة الشرقية إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة الأحد المقبل، والتي تتسابق في تقديم مختلف وأحدث المستلزمات المدرسية.ووثقت عدسة "واس" في جولة ميدانية توافد المتسوقين مع أبنائهم، لشراء المستلزمات المدرسية، لكافة المراحل الدراسية للطلاب والطالبات من أدوات مكتبية وملابس، والتي توفرت وتنوعت بأشكال مختلفة حرص أصحاب المحال التجارية على تقديم أحدث وأجود المستلزمات لتلبية رغبة مختلف الفئات العمرية لكل مراحل التعليم، إضافة إلى الزي المدرسي.ففي لقائها مع أحد أصحاب المراكز التجارية نوه بما تشهده الأسواق عند اقتراب العام الدراسي من إقبال على شراء المستلزمات المدرسية بزيادة قياسية في أعداد المتسوقين وكثرة في المعروضات والسلع المكتبية، بأسعار متفاوتة حسب الأصناف التي يبدأ أصحاب المتاجر على توفيرها في وقت مبكر قبل بدء الدراسة بوقت كاف.فيما أشاد أولياء الأمور بما وفرته المحال التجارية والمكتبات والقرطاسيات من مستلزمات حديثة تلبي احتياجاتهم من أدوات مكتبية وقرطاسية وملابس مدرسية وتنوعها مع رغبات كل فئة عمرية ومرحلة دراسية بأسعار تنافسية وعروض تُرغب وتجذب المتسوقين لاقتناء وشراء احتياجات أبنائهم .// انتهى //13:38ت م0021