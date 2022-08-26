الرياض 28 محرم 1444هـ الموافق 26 أغسطس 2022م واس‏نظمت هيئة رعاية الأشخاص ‏ذوي الإعاقة ورشة عمل تدريبية لمنسوبي المطارات لمجتمع موائم وشامل بمشاركة الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من مطارات المملكة، والتي تهدف إلى توعية منسوبي المطارات بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم داخل المطار وطريقة استخدام الأجهزة الطبية التي يتم ‏استخدامها من قبلهم.‏كما ناقشت ورشة العمل التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المطار ‏وإيجاد الحلول التي تساهم في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين تجربة السفر لهم، كما اشتملت الورشة كذلك على التجول داخل المطار الافتراضي وتجربة السفر الافتراضي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الهيئة حيث يشتمل المطار على كافة إجراءات السفر من الدخول ‏حتى صعود الطائرة، بشكل يضمن استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المطارات.‏يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل ‏مع ‏مختلف القطاعات من أجل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز كافة الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الرعاية والوقاية وضمان الاندماج والتمكين في المجتمع.// انتهى //13:42ت م0022