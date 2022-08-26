سكاكا 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستشهد مختلف الأسواق التجارية والمكتبات في مدن ومحافظات منطقة الجوف هذه الأيام انتعاشاً في حركة البيع والشراء, نظراً لكثافة الإقبال من أولياء الأمور والطلاب والطالبات الذين يحرصون على شراء المستلزمات الدراسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل .وبدأت الأسواق والمكتبات في عرض بضائعها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد , ويتنوع المعروض في هذه الأسواق حسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة .ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية تنوّع المعروض في أرجاء المنطقة من متطلبات المتسوقين والتي تفاوتت وتنوعت لتلبي ذائقة المتسوقين من الطلبه وأولياء أمورهم، حيث وفرت المتاجر من المكتبات والمحال التجارية الكثير من الاصناف والتي عملت منذ وقت مبكرا استعداد للعام الدراسي الجديد .// انتهى //13:51ت م0025