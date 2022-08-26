الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي،بديوان الوزارة، بمعالي وزير الزراعة والصناعات الغذائية بمملكة ماليزيا الدكتور رونالد كياندي،بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، لبحث أوجه التعاون في مجالات الأمن الغذائي، وسبل تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين، بهدف تطوير الشراكات ومد جسور التعاون.وأكد الوزير الفضلي في بداية الاجتماع أهمية التعاون وبحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بين البلدين وفقاً للميز النسبية لكل منهما مع ضرورة التنسيق المشترك لذلك .من جهته أشار معالي وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي إلى أن ماليزيا تستهدف إنتاج مجموعة من السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز واللحوم والاسماك والاستفادة من الميز النسبية لإنتاج زيت النخيل وتصديره، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.// انتهى //14:47ت م0029