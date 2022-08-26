سكاكا 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستشارك العديد من الجهات الحكومية بمعارض تثقيفية وتوعوية ضمن فعاليات "برنامج الجوف الشبابي" الذي ينظمه فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف في مدينة سكاكا على مدار 4 أيام.وشاركت وزارة التجارة بمعرض يحتوي على معلومات عن اعمال ومنجزات الوزارة بالإضافة إلى الجوانب التثقيفية، كما تقدم معارض وزارة الصحة ومديرية مكافحة المخدرات ولجنة الرقابة على المنشطات جرعات تثقيفية وتوعوية للزوار، وجهات أخرى متنوعة في عروضها وأنشطتها .وتقام فعاليات البرنامج بالتعاون بين فرع وزارة الرياضة و إمارة وأمانة المنطقة، في متنزه قارا الشمالي، وصالة نبراس الشمال، ونادي العروبة.//انتهى//15:05ت م0031