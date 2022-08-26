الدمام 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية 3 مشاريع تنموية حيوية استثمارية بمحافظة الخفجي، عبر منصة "اعتماد"، لخدمة أهالي المحافظة والارتقاء بخدمات القطاع البلدي، وذلك امتداداً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير المدن والمحافظات.و تضمنت هذه المشاريع التي سيتم فتح مظاريفها في 18 صفر المقبل، مشروع سفلتة الطرق بالمحافظة، والمرحلة الثانية من مشروع صيانة الشوارع والأرصفة واللوحات الارشادية بالخفجي، وكذلك مشروع صيانة وتشغيل المقابر ومغاسل، إكرام الموتى بالمحافظة وذلك للأعوام 2022-2025.ودعت أمانة المنطقة الشرقية الراغبين التقدم على هذه المشاريع الدخول على منصة "اعتماد" والاطلاع على تفاصيلها بكل سهولة.// انتهى//15:10ت م0035