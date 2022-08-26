بريدة 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسسجلت أسواق بيع التمور بمنطقة القصيم، نشاطًا لافتًا في حركة البيع والشراء، وسط اعتدال في أسعار التمور؛ حيث سجلت محلات بيع التمور بمدينة بريدة انتعاشًا كبيرًا في المبيعات وحركة تسويقية نشطة من قِبَل المستهلكين ، والتي تأتي بالتزامن مع انطلاقة مهرجان بريدة للتمور الذي يعد التظاهره الإقتصادية الأكبر للتمور على مستوى المملكة .وتتحول المنطقة في كل عام إلى ساحة لبيع التمور بمختلف أنواعها التي تتجاوز أكثر من 45 نوعًا كالسكري والخلاص والصقعي والشقراء والهشيشي والروثان والمكتومي والونانة، وغيرها من الأصناف، حيث شكلت التعاملات التجارية بمحلات بيع التمور بالمنطقة اعتدالًا في الأسعار.وتصدر نوع السكري الأكثر مبيعًا والتي تتراوح أسعاره ما بين 50 إلى 150 ريالًا للكرتون سعة ثلاثة كيلو جرامات بحسب النوع، ثم الصقعي ما بين 45 إلى 100 ريال، والخلاص من 35 إلى 90 ريالًا ، بالاضافة انواع التمور الاخرى والتي تتفاوت اسعارها حسب الجودة والحجم والمذاق .يُذكر أن هناك متابعة ميدانية تنفذها وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بالمنطقة بشكل مستمر؛ للتأكد من جودة الأصناف واستقرار الأسعار .// انتهى //15:13ت م0036