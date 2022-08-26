عمّان 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.03%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2563.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.3 ملايين دينار أردني مقارنة مع 6.3 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 15.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 26.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 31.3 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 17.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 13149 صفقة.// انتهى //15:39ت م0039