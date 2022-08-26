الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الرابعة للمرة الثانية على التوالي، الذي أنطلق أمس بمشاركة محلية ودولية في ملهم شمال الرياض.وتهدف مشاركة المحمية إلى رفع الوعي بأنواع الصقور المتواجدة في المحميةن بالإضافة إلى تسليط الضوء بأهمية الصقور ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، ومساهمتها في حماية الحياة البرية، وتعريف الزوار على كنوز المحمية الطبيعية من الآثار والتضاريس والغطاء النباتي.وتعد محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية أكبر المحميات في الشرق الأوسط، وتمتلك تنوع جغرافي مذهل يصل إلى 14 نوعا، وتاريخ حضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، الطبيق، والخنفة، ويوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، و غزال الريم.وجاءت مشاركة المحمية في المعرض بنسخته الرابعة للسنة الثانية للتوالي، فقد استعرضت كنوزها الطبيعية النادرة لزوار معرض الصقور في العام الماضي.// انتهى //16:37ت م0040