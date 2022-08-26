عرعر 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأطلقت إدارة التعليم بالحدود الشمالية‬ ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد " بنين " خدمة الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية و المهنية ، للطلاب وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم عبر الهاتف الإرشادي .وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة ، لجميع الطلاب وأولياء الأمور بهدف لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي . مشيرة إلى أنه سيتم استقبال الاتصال على الرقم 0146622205طوال أيام الاسبوع خلال الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس .// انتهى //16:58ت م0043