عام / تعليم الحدود الشمالية يطلق خدمة “الهاتف الارشادي “
الجمعة 1444/1/28 هـ الموافق 2022/08/26 م واس
عرعر 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واس
أطلقت إدارة التعليم بالحدود الشمالية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد " بنين " خدمة الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية و المهنية ، للطلاب وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم عبر الهاتف الإرشادي .
وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة ، لجميع الطلاب وأولياء الأمور بهدف لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي . مشيرة إلى أنه سيتم استقبال الاتصال على الرقم 0146622205
طوال أيام الاسبوع خلال الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس .
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16:58ت م
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