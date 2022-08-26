الرياض 28 محرم 1444 الموافق 26 أغسطس واسنفذ قادة ومشرفو ومشرفات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ٣١٠٠ زيارة إشرافية هذا الأسبوع شملت حوالي ٣٢٧٧ مدرسة حكومية في ٢٠٩١ مبنى حكوميًا والتواصل مع 1589 مدرسة أهلية و 1135 مدرسة عالمية بالتعاون والتكامل مع الوكلات المعنية في الوزارة ليصبح عدد ما يتم متابعته من مدارس 6001 في 15 مكتبًا للتعليم ضمن الحدود الجغرافية للإدارة للوقوف على استعدادات المدارس قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ .ويتأهب أكثر من 2000 مشرف ومشرفة لزيارات مماثلة طيلة الأسبوع القادم مع عودة الدراسة لتفقد سير العملية التعليمية في جميع المدارس للتأكد من انتظام 1,129,060 طالبًا وطالبة مع أول يوم دراسي .وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي قد أكد في رسالة وجهها لجميع منسوبي الإدارة من مساعدين ومشرفين ومشرفات وشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية والمساندة والبالغ عددهم 113,215 على أهمية اكتمال جميع الاستعدادات والترحيب بالطلاب والطالبات وأولياء الأمور بفرح ليكونوا سواعد بناء في الوطن واستمرار تميزه ، مشدداً على أهمية غرس حب العلم في نفوس الطلاب والطالبات ورعايتهم وصقل مهاراتهم النوعية (مهارات المستقبل) لتثبيت أقدامهم في ميدان المنافسة العالمية والريادة على كل الأصعدة .وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد وجهت المشرفين والمشرفات بدعم مديري المدارس والإداريين في متابعتهم للمدارس هذا الأسبوع للتأكد من نظافتها وجاهزييتها وصيانتها ومتابعة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة فيها ومتابعة استلام جميع الطلبة للكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول ومتابعة جاهزية البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع القادم .وستستمر الزيارات ابتداء من يوم الأحد ١ /٢ /١٤٤٤ في متابعة تنفيذ الجداول الدراسية بحسب ماثبت في نظام ( نور ) و( منصة مدرستي ) وفق الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ ومتابعة النقل المدرسي والمقصف المدرسي ، والتأكد من تسجيل حضور الطلبة الكامل بشكل دوري في نظام ( نور ) ومتابعة جاهزية مصادر التعلم والمعامل والمختبرات وبقية مرافق المدرسة وتفعيل دور اللجان المنصوص عليها في الدليل التنظيمي للمدارس والتواصل مع أولياء الأمور للتأكد من اكتمال حضور أبنائهم منذ اليوم الأول ، كما تضمنت التوجيهات متابعة تفعيل الإذاعة المدرسية من اليوم الأول للدراسة.// انتهى //17:23ت م0046