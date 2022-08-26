الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأشاد الفنان التشكيلي البحريني جمال عبدالرحيم بمستوى التنظيم لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ الذي يقام على مدى 10 أيام خلال الفترة (25 أغسطس – 3 سبتمبر 2022) بتنظيم من نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض).وذكر بأنه يشارك من خلال 14 لوحة زيتية؛ تتناول في موضوعاتها جماليات وشموخ الصقر من خلال الاعتماد على المدرسة الواقعية التعبيرية والحداثة من حيث الرؤية والمنظور.وعد جمال عبدالرحيم المعرض فرصة ثمينة للاحتكاك بالفنانين السعوديين والدوليين المشاركين لتبادل الخبرات الفنية والثقافية، وهو ما يسهم في توطيد العلاقة ورفع مستوى الفن التشكيلي للمنطقة.وقال : " من الرائع دمج الفنون التشكيلية ضمن كبرى الفعاليات التي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً كمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، المعروف على مستوى المنطقة من حيث الإقبال والتفاعل بسبب ما يحتويه من أركان عديدة وأقسام ترفع من الوعي تجاه إرث تربية الصقور والصيد بها، وهي ما انعكست على الكثير من الإنتاج الفني والإبداعي".وأضاف : "دائما ما يلفت جمال الصقر انتباه الفنان من حيث إبداع الخالق -سبحانه وتعالى- للتناسق الجسماني للصقر والتفاصيل التي توحي بالقوة والشموخ الواضحة في العينين والعنق والجناحين".يذكر بأن النسخة الرابعة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، يشهد تنوعاً كبيراً من خلال 25 جناحاً مختلفاً تلبي اهتمامات هواة الصقور وتربيتها والرحلات البرية وتجهيزاتها، والمهتمين بأسلحة الصيد النارية والهوائية، إلى جانب السيارات المعدلة، كما يصاحب المعرض ندوات وورش عمل توعوية وتدريبية حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدام.//انتهى//17:24ت م0047