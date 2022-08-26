تبوك 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستستضيف الغرفة التجارية بمنطقة تبوك وبشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية المبادرة المجتمعية "بيدي روح" والتي تهدف إلى تنمية الوعي وتثقيف المجتمع بأساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.وأوضح قائد فريق التدريب بالمبادرة محمد إبراهيم شحاته أن المبادرة، التي انطلقت أمس تستهدف مايزيد عن 1500 شاب وفتاة من أهالي المنطقة وتستمر على مدى ثلاثة أيام يتم التركيز فيها على عدد من المحاور بتطبيق نظري وعملي أهمها تقديم التعريف بمسؤوليات المسعف الأولي وسلامته وتقييم الموقع والمصاب والإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع جهاز إزالة الرجفان، والحروق، وفقدان الوعي، ووضع الإفاقة، والنزيف، والكسور، والاختناق، والأخطاء الشائعة بالإسعافات الأولية.وأشار إلى منح المتدرب والمتدربة في ختام المبادرة في حالة اجتيازه للاختبارات اللازمة شهادة مقدم خدمة إنعاش قلبي رئوي إضافة إلى تقديم رخصة إنعاش قلبي رئوي دولية مقدمة لهم من منظمة السبعة السعودية الدولية لخدمات الإسعافات.وأفاد بأن المبادرة تعمل على تأهيل فريق تطوعي من الشباب والفتيات خاص بالإسعافات الأولية، وتدريب وتأهيل أكثر من 25 متطوعًا من الجنسين في مجال تدريب الإنعاش القلبي الرئوي .// انتهى //17:25ت م0048