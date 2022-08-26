الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود- رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .وأدى الصلاة مع سموه إخوان الفقيدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي وصاحب السمو الأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين .// انتهى //17:28ت م0049