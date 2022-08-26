جدة 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستشير الحسابات الفلكية أن القمر سيصل منزلة الإقتران لشهر صفر السبت "يوم التحري" 29 محرم 1444 الموافق 27 أغسطس 2022 - حسب تقويم أم القرى - عند الساعة 11:17 صباحاً بتوقيت مكة.وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة "الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء ، عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقل من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض".وأوضح أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات واضاءته (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 07:04 مساءً بعد ( 22 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، أما رؤية القمر ستكون غير مممكنه بالعين المجردة او اجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة ومدة مكوثة القصيرة فوق الأفق .وأضاف أبو زاهره "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي".وأبان أنه في يوم الأحد 01 صفر 1444 الموافق 28 اغسطس 2022 - حسب تقويم أم القرى - ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:41 مساءً ، وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (14) درجة واضاءته (1.7 %) وستكون الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:38 مساءً بعد ( 57 دقيقة) من غروب الشمس.// انتهى//17:35ت م0051