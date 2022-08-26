‏‏ السيح 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، عن توفير 750 مقعداً إضافياً لقبول الطلاب والطالبات في التخصصات النوعية بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1444-1445هـ .وأوضحت الجامعة أن القبول يبدأ اليوم عبر بوابة القبول :https://add.psau.edu.sa/ ، وسيكون متاح للطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلب سابق للقبول، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم السبت 29 -1- 1444هـ .// انتهى //17:40ت م0053