الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستحتضن منطقة ستوب آند شوب بمهرجان العودة إلى الرياض عددًا من المتاجر في مجالات الأزياء، والصحة، والجمال، والإلكترونيات، والألعاب، والتسلية في مكان يمنح الزوار خيارات عائلية تمزج بين الاحتياجات الترفيهية والتسويقية.وتتكون المنطقة من مجموعة متاجر يختص كل واحد منها بطابع وهوية يميّزانه عن غيره، كما تتميز أروقتها بتصاميم مُستلهمة من ألوان تضفي البهجة على ملامح الزوار، وسط حزمة من الفعاليات المتنوعة كالمسابقات، وتنسيق الأزياء، وأنواع الرسم والفنون التي تنتشر في زوايا المنطقة ومتاجرها.وتشكل متاجر التسوق في مهرجان العودة إلى الرياض نقطة التقاء للأطفال والعائلات، لاحتوائها على مفاهيم عديدة تعتمد على دمج التعليم بالترفيه وفق معايير عالية الدقة، وخيارات ترضي الاهتمامات والأذواق كافة، وتمنح الزوار تجربةً متكاملةً ومشبعة بعناصر الفرح.وبمساحات مفتوحة داخل ستوب آند شوب كانت لغة الحماسة والإثارة عنوان تفاعلات الأطفال وعائلاتهم مع الأنشطة التي تندرج ضمن فعاليات المنطقة، حيث تحضر وسط المهرجان شخصيات مُسلية تعزز الشعور الحركي للصغار، وتقدم لهم مجموعةً من الفعاليات الترفيهية المصحوبة بالهدايا المتنوعة.وتبدأ أوقات عمل المتاجر من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، في حين يفتح المهرجان أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming .// انتهى //18:02ت م0058