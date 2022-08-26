تونس 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسوقعت تونس واليابان، اليوم، اتفاقيتين للتعاون الفني والتغيرات المناخية.وقع الاتفاقيتين عن الجانب التونسي، وزير الخارجية عثمان الجرندي وعن الجانب الياباني نظيره يوشيماسا هاياشي الذي يزور تونس حاليا للمشاركة في الدورة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" تيكاد" غدًا.وتهدف الاتفاقيتان لتعزيز التبادل التجاري والمالي وبحث التعاون التنموي بين البلدين .// انتهى //18:15ت م0059