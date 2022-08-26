الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى قيرغيزستان للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي بمشاركة أربع منتخبات أوزبكستان ومنغوليا والبلد المستضيف قيرغيزستان.ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة نايف زين العابدين رجب ومدير المنتخبات سيف السيف والحكم الدولي سامي أمين .ويشرف على تدريب المنتخب فنياً الصربي فلادان افروميتش ومساعدا المدرب الوطنيان شريف الخليفة وإسماعيل خيبري، ومدير المنتخب محمد الشراري، وإحصائي بويان ستوبار وإخصائي العلاج الطبيعي علي القحطاني . ضمّت قائمة المنتخب كلًا من: أحمد البخيت، نواف البخيت، إبراهيم مجرشي، موفق المطيري، حسن العبدالباقي، منتظر العبدالباقي، حسين المريط، حسن الوثلان، وسام الجهني، أحمد المعبدي، عمر النجراني، عبدالله الزهراني، ووليد العتيبي.وستقام البطولة بنظام الدوري في المرحلة الأولى وسيلعب الأخضر أولى مواجهاته مع منتخب أوزبكستان يوم الاثنين 29 أغسطس ثم مع منغوليا يوم الثلاثاء 30 أغسطس ويختتم مبارياته مع المستضيف قيرغيزستان يوم الأربعاء 31 أغسطس، وتقام المرحلة الثانية حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث والفائزان من المباراتين يتأهلان للمباراة النهائية.// انتهى //18:54ت م0062