الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسخسر المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشياب مواجهته مع المنتخب الإيراني في البطولة الآسيوية الـ 21 للكرة الطائرة التي أقيمت على مجمع مدينة عيسى الرياضية لتحديد المراكز من 1 إلى 12 وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 25/20 ، 25/15 ، 25/21 قدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا خصوصاً في الشوط الأول والثالث، رغم ظروف الإصابات التي حرمت قائد الفريق حسن الكعيبي من المشاركة وخروج مروان هوساوي بسبب الإصابة في الشوط الثاني ، وسيخوض المنتخب مباراته القادمة لتحديد المراكز من 7 إلى12وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الإدارة محمد الفقيه وباسل منقل وعبدالمحسن آل عبيد . بدوره تحدث عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ورئيس الوفد باسم منقل عن رضاه عن أداء اللاعبين وخصوصا أمام المنتخب الأقوى والمرشح للبطولة إيران رغم الإصابات ، والفارق في البنية الجسمانية للمنتخب الإيراني وطالب بضروره عمل فحوصات لأعمار اللاعبين المشاركين في البطولات الآسيوية لضمان المنافسة العادلة في البطولات القادمة.// انتهى //18:54ت م0064