سكاكا 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واساستكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع استعداداتها لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد الأحد المقبل.ورحب مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة، متمنياً لهم عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة والبحث عن المعلومة والتدريب على التعلم الذاتي، واكتساب مهارات تواكب تطورات العصر، مؤكدا استكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمباني المدرسية، وكذلك وصول المقررات المدرسية إلى المدارس .و أنهت إدارة التجهيزات المدرسية تسليم 74720 حقيبة للمدارس الابتدائية و 129816 كتابا للمرحلة الثانوية، وتجهيز 104 فصول تشاركية للطفولة المبكرة و 218 فصلا لرياض الأطفال، وصيانة وتجديد 868 فصلا تقنيا، و 368 مختبرا مدرسيا، و 201 مصدر تعلم، و 120 غرفة معلم ومعلمة.وجهزت إدارة خدمات الطلاب بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي 258 حافلة مدرسية مناسبة لنقل الطلاب والطالبات، ودُشنت حملة لتعريف المجتمع بخدمات النقل المدرسي، و الانتهاء من إجراءات التعاقد مع 478 معلماً ومعلمة من المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية استعداداً لمباشرتهم في أول يوم دراسي.// انتهى //18:54ت م0065