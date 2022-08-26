الرباط 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعا بنسبة 0.2%، مسجلا 12.177,18 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28 % ليستقر عند 986,57 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.24 % مسجلا 912,71 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 96,56 مليون درهم مغربي، تحققت في مجملها بالسوق المركزي للأسهم.// انتهى //20:28ت م0067