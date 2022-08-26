المدينة المنورة 28 محرم 1444هـ الموافق 26 أغسطس 2022م واسأسدل مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف " الوقف .. تنمية مستدامة " الذي دشن أعماله نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة الستار على فعالياته محققاً الأهداف المرجوة لتعزيز تنمية التطور في منظومة الأوقاف وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بشراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف .وهدف المؤتمر الذي استمر يومين ، إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع إضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية وتحقيق التكامل مع جميع القطاعات ، حيث شهد المؤتمر تسجيل 6434 زائرًا في فعالياته حضر منهم 5334 زائرًا و30 متحدثاً مختصاً في الشؤون الوقفية و2317 ممن حضروا جلسات المؤتمر ، في حين أطلقت 23 مبادرة وقفية خلال أيام المؤتمر وأبرمت عقود 41 اتفاقية إضافة إلى تقديم 12 فرصة استثمارية بجانب مشاركة 50 جهة عارضة من القطاع غير الربحي .وأقيم ضمن فعاليات المؤتمر ، معرض مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف الذي حظي بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من الشركات الوقفية والجمعيات الأهلية المهتمة بالأوقاف ومقدمي الخدمات لدعم القطاع غير الربحي عامة والقطاع الوقفي خاصة ، فيما حَفلت فعاليات المؤتمر مناقشة العديد من المحاور الوقفية من خلال الجلسات الحوارية المتمثلة في الأوقاف والبيئة التنظيمية والتنمية والاستدامة والتمويل والاستثمار والتقنيات الحديثة للقطاع الوقفي إضافةً إلى مناقشة وضع الصناديق الوقفية وذلك بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والفضيلة والخبراء في إطار سعي المشاركين لتعزيز التنمية الاقتصادية والتطور في منظومة الأوقاف وفق أفضل الممارسات والدراسات التطبيقية .// انتهى //20:32ت م0068