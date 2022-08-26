الطائف 28 محرم,1444 هـ الموافق 26 أغسطس,2022 م واسدشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم برنامج ملتقى الأدباء الذي تنظِّمة أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب والنشر والترجمة، بحضور عدد من الأدباء والنقاد والمتخصصين " لإثراء الأدب في محافظة الطائف عاصمة للشعر العربي لعام 2022م.وفي بداية الملتقى رحَّب أمين أكاديمية الشعر العربي ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري بسموِّ محافظ الطائف والأدباء والمثقفين، قائلاً :نحتفل اليوم بالطائف عاصمة للشعر العربي وهي على بعد كيلو مترات من عكاظ الشعر والأدب،وهذا هو حصاد عمل دؤوب وجهد كبير وتعاون مشترك بين الأكاديمية وهيئة الأدب والنشر والترجمة.تلا ذلك كلمة لمستشار رئيس مجلس الأمناء الدكتور منصور الحارثي الذي أكد على أن هذا الملتقى إضافة متفردة إلى الطائف ، مضيفاً بأننا نجتمع في هذا الملتقى من كل مدن المملكة لأننا لا نمثل الطائف فقط بل نمثل المملكة العربية السعودية .ويتضمَّن برنامج "ملتقى الأدباء" في يومه الأول التعريفَ بالملتقى وأهدافه، وأربعَ جلسات حوارية وهي ، دور القطاع غير الربحي في التمكين الثقافي"، وجلسة "الأدب السعودي والآخر" و "قراءة في راهن الشعر السعودي"، ويختتمُ اللقاءُ جلساتِه في اليوم الأول بجلسة عن "الأدب والمجتمع".// انتهى//20:33ت م0069