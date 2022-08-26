الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واستصدر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مجموعته الثانية في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»، والمقامة منافساتها في العاصمة البحرينية «المنامة»، بعد تغلبه على منافسه المنتخب الياباني بنتيجة (31-28) ومحافظته على حصد العلامة الكاملة بواقع 10 نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات.وبدأ المنتخب السعودي شوط المواجهة الأول بتركيز ورغبة لتحقيق نقطتي المواجهة، وتمكن من فرض سيطرته والتحكم في مجريات الدقائق العشر الأولى، التي شهدت تقدمه بفارق خمسة أهداف بنتيجة (8-3)، وحافظ على تفوقه رغم محاولات المنتخب الياباني في تقليص النتيجة، إلى أن أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة (17-14).ولم يختلف شوط المواجهة الثاني عن سابقه، إذ تمكن منتخبنا من التفوق حتى منتصف الشوط بنتيجة (23-19)، وبالرغم من محاولات المنتخب الياباني للعودة بالنتيجة، استطاع الأخضر المحافظة على التقدم حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزه بنتيجة (31-28)، وصدارته لسلّم ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.وحصل لاعب المنتخب السعودي أحمد قصي آل سعيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهي المباراة الثالثة من أصل خمس التي يحصل فيها نفس اللاعب على الجائزة.// انتهى //20:35ت م0070