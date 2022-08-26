الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسيعكس معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الرابعة تراث وتاريخ الجزيرة العربية بمختلف أركانها وتضاريسها، هادفاً إلى الارتقاء بهذا الموروث والوعي بأهميته وقيمته الوطنية والاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خصصت للأطفال.وسيكون الأطفال الزائرون لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي على موعد مع لعبة (أطلق صقرك) للتعرف على مراحل نمو الصقر، التي تستهدف الأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 سنة.وتسمح اللعبة بمشاركة 4 أطفال كحد أقصى، ساعيةً إلى بث روح التحدي والمنافسة بينهم.وتدور فكرة اللعبة حول وقوف كل طفل مشارك على أرضية مربعة، ومن ثم ممارسة رياضة الجري، وكلما زاد الطفل في سرعته، كان الصقر المجسد على الشاشة أمامه أسرع في مراحل نموه، بدءًا من خروجه من البيضة إلى أن يغدو قادرًا على الطيران، مكتسبًا الطفل المعرفة من خلال هذه اللعبة على مراحل نمو الصقر.وتأتي هذه اللعبة ضمن ألعاب عدة يضمها جناح صقار المستقبل، خصصها معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الحالية، حيث يولي نادي الصقور السعودي عناية خاصة بصقاري المستقبل، وذلك في إطار أهدافه الرامية إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية والمحافظة على انتقال الموروث الثقافي بين مختلف الأجيال، والمساهمة في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم.واعتاد النادي على تخصيص جناح من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للأطفال تحت مسمى (صقار المستقبل)، وفي النسخة الرابعة والحالية للمعرض سيحظى صقارو المستقبل بفعاليات جديدة وشيّقة من خلال منطقة كاملة مخصصة لهم.وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي قد افتتح أبوابه للزوار مساء أمس ، وصُمم ليأخذ زواره من كل أفراد العائلة في رحلة إلى عالم الصقور والصيد، وغرس الإرث الأصيل في نفوس الأجيال القادمة، وإكسابهم المعرفة لكل ما يتعلق بالصقر.يُشار أن المعرض يستقبل زواره حتى 3 سبتمبر المقبل، من الساعة الرابعة عصرًا إلى الحادية عشرة مساءً، مشتملاً على العديد من المفاجآت والفعاليات المنوعة، وذلك بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.//انتهى//20:38ت م0071