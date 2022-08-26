حائل 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسضبطت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة حائل خلال حملة رقابية شاملة لبلدية وسط المدينة عددًا من المنازل(بيوت طين) مهجورة تم استخدامها من قبل عمالة وافدة لتخزين الخضروات وتجفيفها بطرق غير صحية، استعداداً لتعبئتها وبيعها بالأسواق،وكذلك ضبط عدد من البيوت اُستخدمت كمساكن غير مصرَّحه وعشوائية.وأوضحت الأمانة أن مواقع الأماكن الطينية المهجورة التي ظُبطت مهجورة وآيلة للسقوط يتمركز فيها المخالفون لتخزين وتجفيف الخضروات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع وجود تراكمات من المخلفات بشكل كبير، وجرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.// انتهى //20:53ت م0072