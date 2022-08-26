الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسينظم الاتحاد السعودي للإسكواش دورة تدريبية للمدربين والمدربات تحت إشراف المدرب سامر الخطيب وذلك ضمن برنامج معهد إعداد القادة المستوى الأول .وتقام الدورة في نادي الرياض خلال الفترة من 1 – 6 سبتمبر المقبل حيث تناقش أهمية التدريب في لعبة الإسكواش والعناصر المتوافقة في تاريخ اللعبة وذلك ضمن 4 محاور رئيسية حيث تقام الدورة على 4 مراحل.ودعى المدير التنفيذي لإتحاد الإسكواش خالد السعد المهتمين للتسجيل في الدورة التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع معهد إعداد القادة متمنياً التوفيق لجميع المدربين والمدربات المتقدمين.// انتهى //20:54ت م0073