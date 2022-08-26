الرياض 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال اجتماعه الخامس بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، برئاسة رئيس الاتحاد محمد الحربي، وحضور أعضاء المجلس، بدءاً بنائب الرئيس علي الحكمي ورئيس اللجنة القانونية والانضباط أحمد الزهراني ورئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد بدر المجنوني ورئيسة لجنة المرأة فوزية حوباني والمدير التنفيذي للاتحاد سلطان بن محفوظ.وهنأ الحربي جميع الاعضاء على ما حققه الاتحاد من تقدم في ملف إستراتيجية دعم الاتحادات التي حقق فيها المستوى الرابع كأحد أعلى الاتحادات تقييماً، داعيا إلى الاستمرار في تطبيق جميع المعايير لتحقيق الحوكمة وتجويد المخرجات، مثمنًا ما تحقق من إنجازات خلال هذا الموسم، التي كان آخرها ما حققه المنتخب خلال مشاركته مؤخراً بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، وهو ما يؤكد جودة العمل الجماعي بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الذي يسعى دائما لترجمة دعم القيادة الرشيدة وسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة مثل تحديد جدولة انطلاق ورش عمل تنظيم بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس 24، وجملة من القرارات الهادفة لتحقيق الأهداف التي رسمها المجلس للتميز وتحقيق المنجزات في الفترة القادمة.من جهتهم بارك أعضاء المجلس للحربي فوزه بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بأغلبية أصوات الجمعية العمومية الانتخابية، وتهنئة فوزية حوباني بتعيينها عضواً بلجنة التعليم والتطوير بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال.// انتهى //21:51ت م0076