عام / أمطارٌ على منطقة الباحة
الجمعة 1444/1/28 هـ الموافق 2022/08/26 م واس
الباحة 28 محرم 1444هـ الموافق 26 اغسطس 2022م
شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، واجزاء من محافظات بلجرشي , والقرى , وبني حسن , والمندق , والعقيق, والمخواة , وقلوة , وغامد الزناد , والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها , ارتوتْ على إثرها الأرضُ.
جعلَها اللهُ سُقْيَا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد .
// انتهى //
22:00ت م
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