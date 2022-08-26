الباحة 28 محرم 1444هـ الموافق 26 اغسطس 2022مشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، واجزاء من محافظات بلجرشي , والقرى , وبني حسن , والمندق , والعقيق, والمخواة , وقلوة , وغامد الزناد , والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها , ارتوتْ على إثرها الأرضُ.جعلَها اللهُ سُقْيَا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد .// انتهى //22:00ت م0077