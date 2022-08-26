واشنطن 28 محرم 1444 هـ الموافق 26 أغسطس 2022 م واسحذَّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن المناطق المنكوبة بالجفاف في القرن الأفريقي تستعد لاحتجاب موسم الأمطار للعام الخامس على التوالي؛مما سيزيد من حدة الأزمة التي تؤثر على ملايين الناس.وأوضحَ مدير مركز إيغاد التابع للمنظمة الدكتور جوليد أرتان -في بيان صحفي اليوم- أن نماذج المنظمة تظهر أن هذا هو الموسم الخامس على التوالي لاحتجاب الأمطار في القرن الأفريقي، محذرًا من أن إثيوبيا وكينيا والصومال على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.ودعا أرتان الحكومات الوطنية والجهات المانحة والجهات الإنسانية والإنمائية لاعتماد إستراتيجية التحوُّط ومساعدة المنظمة على تجاوز أسوأ ما في هذه الأزمة.// انتهى //22:00ت م0078