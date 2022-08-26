جيزان 28 محرم 1444هـ الموافق 26 أغسطس 2022م واسأكملت جامعة جازان استعداداتها لبدء العام الجامعي 1444هـ بتهيئة قاعاتها ومعاملها الدراسية بمقار الكليات والمعاهد إلى جانب تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة لانتظام الدراسة من اليوم الأول وبما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات المقبولين لهذا العام.وأوضح المشرف على إدارة الخدمات والتجهيزات التعليمية هشام العطاس أن الجامعة عملت منذ وقت مبكر على تنظيم وتهيئة 810 قاعات دراسية وأكثر من 360 معملًا طبياً وعلمياً، وأكثر من 160 معملًا للحاسب الآلي، إلى جانب استكمال جاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال طلبة الجامعة واستيعابهم من أول يوم دراسي.ولفت العطاس الانتباه إلى استعداد الإدارة المبكر بتجهيز المعامل والمختبرات والقاعات الدراسية بالوسائل والتقنيات التعليمية، سعياً منها لتوفير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة وآمنة وصحية لجميع الطلبة، من خلال استخدام أحدث الأجهزة التعليمية والوسائل التقنية لتنمية مهاراتهم العلمية وفق أحدث الأنظمة التعليمية وتمكينهم في مجالات تخصصاتهم المختلفة.//انتهى //22:01ت م0079