الرياض 28 محرم 1444 الموافق 26 أغسطس 2022 واساختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر أمس برنامج «رد الجميل»، وذلك بالتعاون مع الشريك الخيري «جمعية إكرام المسنين»، في منطقة الباحة، وبدعم من شركة خالد أحمد الجفالي القابضة وجامعة الأمير سلطان، حيث شهد البرنامج التوعوي والتدريبي، الذي استمر يومين حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً ومشاركةً عريضةً من مختلف الجهات ذات العلاقة.ويأتي قيام برنامج «رد الجميل» - الذي تم تنظيمه في عدة مناطق في المملكة- ضمن إطار دور التوعية والتثقيف ورفع وعي مقدمي رعاية مرضى ألزهايمر خاصة والمجتمع كافة،وحرصاً من جمعية ألزهايمر لدعم مرضى ألزهايمر وذويهم من خلال الإسهام بالتوعية بكافة الوسائل المتاحة، بجانب التواصل مع الجمهور العام لتوعية وتعريف أفراد المجتمع بمرض ألزهايمر وأعراض، والوصول لمقدمي الرعاية في مختلف مناطق المملكة.وتضمَّن اليوم الأول عدة فعاليات، اُستهلت بكلمات افتتاحية وترحيبية، الكلمة الأولى قدمتها الجهة الداعمة للبرنامج، وهم طلاب جامعة الأمير سلطان، تلتها كلمة ترحيبية من جمعية إكرام المسنين قدمها نائب رئيس الجمعية حاتم الصافي ، كما قدمت المديرة التنفيذية للجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر رنا المرعي كلمة بهذه المناسبة .وقد تضمَّنت فعاليات اليوم الأول ورشَ عمل؛ حيث قدَّمت الأخصائي الأول شادية باعلي – أخصائي نفسي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومقدم ومدرب معتمد من معهد هارتفورد لتمريض المسنين في جامعة نيويورك كلية روري مايرز للتمريض- محاضرة تناولت خلالها التعريف بمرض ألزهايمر ومراحله، وكذلك الطرق المثلى في التعامل مع مريض ألزهايمر.فيما تضمَّن اليوم الثاني محاضرة قيمة، قدَّمها سعادة الدكتور هاشم بالبيد – استشاري طب الباطنة وطب كبار السن ورئيس قسم أمراض كبار السن في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض- تناول فيها عدة محاور دارت حول أعراض مرض ألزهايمر وطرق الوقاية من المرض، وكذلك التغيرات السلوكية المصاحبة لمرض ألزهايمر، وكيفية التعامل مع التغيرات وطرق العلاج وطرق الوقاية.وفي ختام أعمال برنامج «رد الجميل» ، تم تكريم جمعية ألزهايمر نظير تقديم البرنامج لأول مرة بمنطقة الباحة،وبالمقابل تم تكريم جمعية إكرام والفرق التطوعية "إثر للتطوع الصحي" وفريق "بسمتهم أمل التطوعي" وفريق "دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة" في منطقة الباحة.الجدير بالذكر، أن برنامج «رد الجميل»،الذي انطلق خلال عام 2017م، يستهدف تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية بدعم من الجهات الإشرافية والفنية «وزارة الصحة »، والجهة الإشرافية إدارياَ ومالياً «للمركز الوطني للقطاع غير الربحي»، وذلك بهدف تدريب مقدمي الرعاية من خلال مدربين ذوي خبرة سابقة ولهم باع طويل في تقديم الرعاية لذويهم من مرضى ألزهايمر، كما يهدف البرنامج أيضا إلى تدريب وتعزيز المهارات اليومية، وتقديم أهم الإرشادات الأساسية للتعامل مع مريض ألزهايمر مثل :العلاج التلطيفي، مهارات معرفة الألم، مهارات التغذية والغذاء، مهارات النظافة الشخصية، مهارات التعامل مع الأعراض العشرة، إستراتيجية مكانيكيات الجسد لمقدم الرعاية.//انتهى//22:02ت م0080